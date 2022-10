Cum a fost ucisă Alina, fata din Alexandria, găsită moartă pe câmp Alina, o fata frumoasa de doar 21 de ani, din Alexandria, județul Teleorman, a fost gasita moarta pe un camp de langa satul Frumoasa. Moartea Alinei este invaluita in mister. Multa lume arata cu degetul spre fostul iubit care ar fi omorat-o, dupa care a murit și el in accident de mașina. Alina și fostul ei iubit, Florin, un tanar de 25 de ani, au avut o relație care parea normala. La un moment dat, fata a pus punct relației cu tanarul, pe motiv ca este toxica și ca nu se mai simte deloc bine. Și-a facut un nou iubit, lucru care l-a innebunit pe fotul. Duminica, 23 octombrie, Alina și fostul ei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

