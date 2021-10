Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile locale spun ca o expertiza pentru reabilitare ar costa mai mult decat valoarea tolatelor. In aceste conditii elevii folosesc de 14 ani aceeasi latrina. Elevul trebuie sa iasa din scoala, sa coboare mai multe trepte si sa ajunga in celalalt capat al curtii. In toata țara, sunt 836 de unitați…

- Fosta policlinica cu plata de pe strada Codrescu nr. 5 va fi transformata in gradinita, motiv pentru care a fost scoasa la licitatie executia lucrarilor de amenajare a imobilului, a anuntat, marti, primarul Mihai Chirica, potrivit Agerpres. Potrivit primarului, noua gradinita va avea o capacitate…

- Vlad Irimia Scurtu, suceveanul care in cursul anului 2007 a ucis un om de afaceri din Botoșani, crima la care a participat și prietena sa de atunci, Alina Mihaela Roșca (fosta Horeanu, fosta Stoian), va fi student din toamna acestui an. El s-a inscris, cu ajutorul parinților, la Facultatea de Drept…

- Vlad Irimia Scurtu, suceveanul care in cursul anului 2007 a ucis un om de afaceri din Botoșani, crima la care a participat și prietena sa de atunci, Alina Mihaela Roșca (fosta Horeanu, fosta Stoian), a provocat un imens scandal la Universitatea "Constantin Brancuși" din Targu-Jiu. ...

- Computerele care genereaza Bitcoin necesita multa energie electrica. O companie din New York, Greenidge Generation, a transformat o fosta centrala de carbune intr-o „mina” de Bitcoin alimentata cu gaz. Decizia a starnit critici din partea activiștilor de mediu și politicienilor locali, relateaza BBC.

- (P) Povestea CasaUtila.ro a inceput de la o mare dorința a fondatorilor, aceea de a inzestra cu maniera și bun gust casele botoșanenilor, dar și ale romanilor, cu mobila de calitate la un preț pe care oamenii sa și-l permita. Dupa activitate in online, dupa magazine deschise in județ, a venit și randul…

- Un constantean sesizeaza autoritatile locale cu privire la impasibilitatea politistilor locali cu privire la fosta parcare de langa hotelul Palace In fosta parcare astazi doar un maidan de parcare, apar din cand in cand ldquo;turisti" care campeaza acolo, fie dormind, pur si simplu, in masina, fie instalandu…

- In urma anexarii Crimeei, presedintele rus Vladimir Putin a pus mana, prin intermediul unui vechi prieten, pe o vila de stat din aceasta peninsula de la Marea Neagra pe care si-o dorea inca din perioada primelor sale doua mandate prezidentiale (2000 - 2008). Situata la doi pasi de Palatul Livadia, gazda…