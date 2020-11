Stiri pe aceeasi tema

- Inca de cand a fost arestat, in anul 2016, managerul Spitalului Malaxa, Florin Secureanu, a transmis, prin apropiații sai, ca are inregistrari și legaturi nu doar cu masoneria, ci și cu mulți politicieni. Faptul ca, la patru ani de cand a fost prins ca a luat zilnic sume de 2.000-3.000 de lei din casieria…

- In urma discuțiilor purtate duminica la Prefectura, de conducerea instituției cu primarii localitaților unde funcționeaza piețe agroalimentare, s-a dispus ca in municipiului Buzau, din cele patru piețe organizate, doua (Piața centrala și Dorobanți II) sa devina deschise datorita existenței posibilitații…

- 30% dintre testarile efectuate miercuri au avut rezultate pozitive, cele mai multe efectuate in mediul privat Județul Buzau a depașit miercuri rata de infectare de 1 la mia de locuitori, iar creșterea s-a menținut și in ziua urmatoare, dat fiind ca joi au fost anunțate 61 de noi cazuri COVID-19 inregistrate…

- Ion Dobre: „Anularea tezelor ar fi doar o picatura in plus, intr-un sistem de predare online in care 60% dintre elevi sunt preocupați cu altceva” Cu sau fara teze in acest semestru școlar? Aceasta este intrebarea la care reprezentanții Ministerului Educației incearca sa raspunda in urmatoarele zile.…

- Iți poți imagina ca traiești fara vedere? Infricoșator nu? Viața ta poate fi destul de complicata daca ai avea dizabilitați totale sau parțiale de vedere. Prin urmare, trebuie sa fii mult mai atent la sanatatea și viața ta. Numeroase studii arata cat de importanta este sanatatea ochilor și implicit…

- Un barbat a fost trimis in judecata de procurorii din Bistrița-Nasaud, aceștia finalizand cercetarile intr-un dosar penal vizand savarșirea infracțiunii de spalare de bani. Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, barbatul ar fi cumparat un apartament cu bani proveniți din comiterea…

- Conducerea operatorului municipal de transport Trans Bus SA anunța ca il va da in judecata pe candidatul Partidului Mișcarea Populara la funcția de primar al municipiului Buzau, fostul magistrat Constantin Florescu, dupa ce acesta a aruncat in spațiul public o informație falsa, dupa cum se arata intr-un…

- Sa ai ocazia de a vedea in realitate o lucrare semnata Salvador Dali, unul dintre cei mai importanti pictori ai secolului al XX-lea si cel mai excentric reprezentant al curentului suprarealist, poate fi ceva unic. Sa ai ocazia de a vedea 150 de lucrari Dali in orasul tau, la Buzau, este un vis pentru…