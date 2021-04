Stiri pe aceeasi tema

- Ducele de Edinburgh a murit la 99 de ani, in Castelul Windsor, dupa ce fusese externat din spital in urma cu trei saptamani. Prințul Philip suferise o intervenție cardiaca și fusese tratat pentru o infecție. El ar fi trebuit sa implineasca 100 de ani, in luna iunie. Cum a ajuns Prințul Philip zeul unei…

- Funeraliile Prințului Philip ar urma sa aiba loc cel mai probabil la sfarșitul saptamanii viitoare, sambata. In Regatul Unit al Marii Britanii este decretat doliu național. Prințul Philip s-a stins din viața, vineri, la varsta de 99 de ani. Sicriul cu trupul prințului consort va fi mutat astazi sau…

- Au petrecut mai bine de 70 de ani impreuna și au facut istorie. Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit a ramas fara soțul ei iubit, prințul Philip. Ducele de Edinburgh a murit in aceasta dimineața, dar povestea lor de dragoste va dainui pentru eternitate. Cum s-au indragostit, de fapt, cei doi indragostiți,…

- A murit prințul Philip, soțul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, informeaza Palatul Buckingham. Prințul avea 99 de ani și a fost internat in spital in ultimele luni.Ducele de Edinburgh a fost alaturi de regina in cele mai grele momente ale domniei sale de 69 de ani, cea mai lunga din istoria…

- Printul Philip al Marii Britanii, 99 de ani, se reface dupa ce a fost operat cu success pentru tratarea unei afectiuni cardiace. El a fost transferat din nou intr-un spital privat, unde va mai ramane internat cateva zile, a anuntat vineri biroul de presa de la Palatul Buckingham, informeaza CNN . „Dupa…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, este „OK”’, a declarat luni, 22 februarie, printul William, dupa ce bunicul sau in varsta de 99 de ani a petrecut a sasea noapte in spital, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres . Philip, duce de Edinburgh, a fost internat intr-o…

- Ingrijorare la Palatul Buckingham. Prințul Philip a fost internat in spital. La 99 de ani, Prințul Philip a fost internat de urgența la spitalul privat King Edward VII din Londra. Decizia internarii a fost luata de medicul Alteței Sale Regale dupa ce acesta a acuzat o stare de rau. Conform unui comunicat…

- Prințul Philip a fost internat la Spitalul Regele Edward al VII-lea din Londra, potrivit comunicatului oficial al Casei Regale.Ducele de Edinburgh s-ar fi deplasat la spital cu mașina, unde a fost internat ca masura de precauție la sfatul medicului sau, potrivit unor surse ale Casei Regale citate de…