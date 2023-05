Stiri pe aceeasi tema

- Corina Bud a fost prinsa pe picior greșit in București! Cand a vrut sa faca o aroganța in trafic și sa iși lase mașina ”pe interzis”, polițiștii au fost cu ochii pe ea. Cantareața nu a putut sa faca nicio mișcare greșita, deoarece oamenii legii i-au atras atenția imediat. Ca de obicei, paparazzii Spynews.ro…

- Este zi de sarbatoare pentru Bibi și asta pentru ca frumoasa artista iși sarbatorește ziua de naștere. Cantareața a implinit astazi frumoasa varsta de 21 de ani. Cu ocazia acestei zile speciale, artista a fost surprinsa intr-un mod inedit de familie și prieteni. Iata ce a postat vedeta pe rețelele personale…

- Imagini inedite surprins intr-un supermarket din București: O pisica neagra se ospateaza dintr-un pui expus la vanzare intr-o vitrina frigorifica, in vazul clienților. O pisica ar fi intrat in frigiderul cu carne al unui gigant din Capitala! Pe rețelele socializare circula o filmare care ar fi fost…

- Pana nu de mult, pe rafturile supermaketurilor din Romania erau „la moda” rozatoarele, mai exact, șoriceii pofticioși, care atentau la rafturile cu produse de panificație. Moda s-a schimbat, iar mai nou, in rafturi au aparut și pisici infometate și pofticioare, carora le fac cu cohiul produsele din…

- Cum arata Theo Rose cu aproape 2 luni inainte sa nasca. Cantareața e insarcinata in șapte luni și a atras atenția cu ipostazele in care a aparut recent. In aproximativ doua luni, Theo Rose și Anghel Damian, iubitul ei regizor, vor deveni pentru prima oara parinți. Deși a trecut și prin unele momente…

- Liviu Varciu a implinit ieri, 17 martie, 42 de ani. De ziua lui, cunoscutul prezentator, actor și artist a avut parte și de momente neașteptate, chiar in traficul din București. Are permis de mulți ani de zile, dar cu toate acestea nu e ocolit de situații neplacute! Liviu Varciu a povestit ieri pe Instastory…

- Anamaria Prodan este o familista convinsa, punand intotdeauna nevoile familiei sale pe primul plan. Din acest considerent, celebra impresara a facut tot posibilul pentru a o aduce inapoi pe Nuți, bona preferata a fiului ei Bebeto. Cum a fost surprinsa femeia in București, in absența agentului FIFA.…

- Maria Andria și-a vazut astazi marea dorința indeplinita, caci iubitul a reușit sa o surprinsa cu un cadou spectaculos in valoare de 10.000 de euro. Cantareața din Cipru ne-a declarat, in exclusivitate, ce dar a primit de la partenerul ei cu ocazia zilei de Dragobete, dar și Valentine's Day.