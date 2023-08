Stiri pe aceeasi tema

- Shakira se bucura de viața și pare sa aiba un nou iubit. Celebra artista a fost surprinsa in vacanța in Puerto Rico, alaturi de un cantareț cu 16 ani mai tanar, transmite digi24.ro .

- Ierunca, cea mai mica dintre tetraonide – familie din care fac parte speciile de cocoși de munte și potarnichile, a fost surprinsa recent, intr-o filmare, de catre un silvicultor sucevean, intr-o padure administrata de Ocolul Silvic Putna.Intalnirea cu o gainușa de alun, pasare rara, greu de ...

- O indragita vedeta a Antenei 1 traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de partenerul sau și pare mai fericita ca niciodata. Ilona Brezoianu, caci despre ea este vorba, iubește și este iubita din nou, dupa ce o perioada buna de timp nu s-a afișat la brațul niciunul barbat. Cum s-a pozat actrița.…

- Desparțirea de Gabi Badalau a fost un moment dificil in viața Claudiei Patrașcanu, care i-a schimbat multe percepții despre viața și relația de cuplu. Cantareața de 44 de ani se viseaza mama pentru a treia oara, insa a dezvaluit ca va lua unele masuri cu viitorul sau iubit. In ceea ce privește casatoria,…

- Dupa ce, in urma cu o seara, Spynews.ro v-a prezentat in exclusivitate imagini cu Sore și Razvan Miheț in ipostaze care nu mai lasa loc de interpretari, paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania au continuat sa fie pe „urmele” lor și avem noi detalii despre cel mai recent cuplu din…

- Gabriela Oțil s-a afișat in rochie de mireasa la un eveniment monden, iar ea a defilat imbracata ala pe podium. Ei bine, dupa eveniment, partenera prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani a oferit noi detalii despre nunta care va avea loc in curand. Iata ce declarații a facut soția lui Dani Oțil!

- Cu toții o cunosc pe Melanie Griffith drept fosta soție a lui Antonio Banderas. Actrița de la Hollywood și-a ingrijorat fanii cu ultima sa apariție in public. Fosta partenera a lui Antonio Banderas a a fost surprinsa și fotografiata de paparazzi internaționali, in plina zi, cu rani vizibile pe fața…

- „Telenovela” din Argeș este departe de a se fi terminat. Scandalul amoros in care este implicat șeful postului de poliție de la Schitu Golești și tanara polițista care este ajutorul sau, a ajuns la un nou nivel. Deși a cerut divorțul, soțul inșelat ii harțuiește pe cei doi.