Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a luat o decizie importanta, dupa ce a devenit mama a doua oara. Soția lui Tavi Clonda este decisa sa scape de kilogramele acumulate pe perioada celor doua sarcini și a dezvaluit care este secretul ei. Gabi Cristea nu are o dieta stricta, insa isi calculeaza caloriile, are fix cinci…

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea vrea sa fie intr-o forma fizica cat mai buna. Vedeta a explicat, pentru Antena Stars, ce face pentru a scapa de kilogramele nedorite. Potrivit spynews.ro, Gabriela Cristea a marturisit ca a reușit sa slabeasca 14 kilograme dupa ce a nascut și ca este foarte…

- Mare sarbatoare in familia Gabrielei Cristea. Maine, prezentatoarea show-ului Like a Star de la Antena Stars isi sarbatoreste ziua de nastere. Tavi Clonda are de gand sa-i pregateasca aceasta o mega surpriza

- Incepand din 21 octombrie, de luni pana vineri, in intervalele 18:45-20:45 si 00.00–01.00 si sambata, de la 18:45 la 20:45, Gabriela Cristea le propune telespectatorilor Antena Stars un experiment social media.

- Anca Serea și Adi Sina cresc și ingrijesc nu cinci, ci șase copii. Recent, fosta prezentatoare TV a marturisit ca, Adi fiind mai mult plecat, ei ii revine sarcina de a-i ingriji pe micuți. "E un pic mai greu. Adi (n.r. Adi Sina, soțul ei) e mai mult plecat. Ma ocup mai mult singura. Abia ma mai descurc.…

- Familia lui Adrian Minune a avut parte de o super-petrecere, joi seara, atunci cand aceștia au sarbatorit-o pe Cati, soția artistului. Femeia a avut parte de o surpriza din partea celor apropiați iar la aceasta au luat parte soțul ei, Karmen, fiica cea mare, ceilalți copii pe care ii are cu artistul,…

- Soferita de 34 de ani, care a provocat accidentul rutier din sectorul Buiucani, Chisinau, soldat cu moartea unui barbat si cu zeci de persoane ranite, dupa ce a trecut la culoarea rosie a semaforului cu 130 km/h si s-a ciocnit violent intr-un troleibuz, fiind la volanul unui Porsche Cayenne, a fost…

- Alerta in Capitala dupa ce doua femei au fost batute in strada, iar politistii nu exclud sa fi fost atacate de acelasi barbat. Una dintre ele a avut nevoie de ingrijiri medicale. Deocamdata sunt putine indicii, dar politistii incearca sa analizeze mai...