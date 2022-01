Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, meci important la Australian Open. Fostul lider mondial va incerca sa atinga optimile de finala ale competiției de Grand Slam. In calea sa se afla muntenegreanca Danka Kovinic (27 de ani, 98 WTA), invingatoare in fața Emmei Raducanu in turul 2. Partida dintre Simona Halep și Kovinic va…

- Ce s-a schimbat la Simona Halep de cand s-a casatorit cu Toni Iuruc. Fostul lider mondial s-a calificat, joi, in turul 3 la Australian Open. Romanca a invins-o brazilianca Beatriz Haddad Maia (25 de ani, 83 WTA), scor 6-2, 6-0. Ea o va intalni in urmatoarea runda pe Danka Kovinic (27 de ani, 98 WTA),…

- Ultimul meci al turului 2, in competiția feminina de la Australian Open a consfințit prezența Simonei Halep e in șaisprezecimile de finala, dupa ce a invins-o categoric pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (98 WTA). Halep a depașit-o pe adversara sa cu 6-2, 6-0, la capatul unui meci ce a durat o ora și…

- Se pare ca Simona Halep nu a avut emotii nici in meciul cu Haddad Maria, din turul secund de la Antipozi. Romanca a facut un nou meci bun in Australia si a acces fara doar si poate in faza saisprezecimilor. Impotriva sportivei din Brazilia, Halep nu a fortat, dar a servit precis si puternic, ceea ce…

- A ratat deja intalnirea la cateva turnee, iar lumea tenisului aștepta ca lucrurile sa stea altfel la Melbourne. Emma Raducanu și Simona Halep nu se vor duela nici la Australian Open, campioana de la US Open fiind invinsa in turul al doilea de Danka Kovinic (Muntenegru, 98 WTA), scor 6-4, 4-6, 6-3, dupa…

- Chris Evert (67 de ani), una dintre cele mai mari jucatoare de tenis din istorie, crede ca Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) poate capata un plus de siguranța in urma casatoriei cu Toni Iuruc. Simona Halep a invins-o in primul tur de la Australian Open pe Magdalena Frech (24 de ani, 105 WTA), scor…

- Simona Halep s-a impus fara drept de apel in meciul cu rusoaica Kudermetova. Dupa ce primul set si-l adjudecase scor 6-1, Simona a castigat si actul secund, scor 6-3. Sportiva din Romania s-a impus in setul doi in 40 de minute. Astfel, dupa o ora si 15 minute de joc, Simona Halep a devenit campioana…

- A condus-o pe Simona Halep cu 5-2 în decisivul duelului de la Australian Open 2021 (turul doi), dar victoria i-a scapat pâna la urma incredibil printre degete. Ajla Tomljanovic povestește cât de mult a afectat-o înfrângerea contra Simonei, una care i-a întrerupt ascensiunea…