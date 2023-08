Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, sambata dimineața, omorand doi dintre ei, era drogat și a fugit de la locul accidentului, fiind depistat ulterior de polițiști in Vama Veche.Citește și: Ies la iveala detalii terifiante de la accidentul de pe litoral: tanarul care a intrat cu…

- La un pas de moarte au fost doi frați din Gaești care au cazut cu mașina de pe un pod in satul Magura, comuna Hulubești. Șoferul, un tanar in varsta de 18 ani, a pierdut controlul volanului. Mașina s-a lovit de balustrada de protecție care s-a rupt și autoturismul a cazut in gol. Din fericire, atat…

- Scene incredibile au putut fi vazute noaptea trecuta pe strada Independenței din municipiul Botoșani, acolo unde polițiștii din cadrul Biroului Rutier au observat un autoturism care se deplasa haotic, fara a avea in funcțiune sistemul de iluminare.

- Polițiștii le-au stricat „cheful” lui George Andrei Fanațan și lui Craciun Samuel Covaciu. Baieții au incercat portierele mai multor mașini din comuna pana au gasit una cu care sa se plimbe.