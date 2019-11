Cum a fost spulberat PSD la Craiova Alianta partidelor de dreapta a zdrobit PSD la Craiova, unde Iohannis a castigat alegerile prezidentiale cu peste 60%. Care a fost aritmetica electorala si ce importanta are aceasta pentru alegerile locale din 2020 cititi in cele de mai jos. Al doilea tur al alegerilor prezidentiale arata ce se poate intampla la Craiova in 2020, la alegerile locale. Conform numaratorilor paralele, Klaus Iohannis a obtinut peste 76.000 de voturi (60,85%), in timp ce contracandidata sa, Viorica Dancila, a obtinut doar 49.000 de voturi (39,15%). PSD a fost spulberat pur si simplu, pierzand al treilea rand de alegeri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

