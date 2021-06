Stiri pe aceeasi tema

- Daca vrei sa mergi intr-o vacanța in Europa, Italia este una dintre țarile cu o clima mai calda. Indiferent de anotimp, poți vista aceste orașe care au o insemnatate mai speciala. 7 cele mai frumoase orașe din Italia pe care le poți vizita indiferent de anotimp 1.Roma este primul pe lista. Aici gasim…

- Zece posturi de arhitecți și juriști sunt scoase la concurs in Direcția de Urbanism din Primaria Capitalei. Anunțul a fost facut miercuri, de primarul Nicușor Dan, in cadrul unei conferințe de presa. „Avem o mare problema cu Direcția Urbanism. Este ceva ce am spus și la inceputul mandatului: incurajez…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a explicat la TVR care sunt problemele sistemului de pensii din Romania. „Avem doua probleme mari cu sistemul de pensii in Romania. Unu: nu este sustenabil, in sensul in care in fiecare an trebuie sa mutam o parte de bani de la buget…

- Unul din patru spanioli a fost vaccinat cu cel putin o doza de vaccin impotriva Covid-19, au anunțat autoritațile din sectorul sanatații luni, transmite Reuters . Țara se afla in plin proces de accelerare a campaniei de vaccinare. In total, peste 12 milioane de oameni au primit o doza din cele patru…

- Un tren de metrou al liniei suspendate 12 din Ciudad de Mexico s-a prabusit luni noapte intre in urma surparii unei pasarele, accident care pana acum s-a soldat cu cel putin 15 morti si 70 de raniti. Structura s-a prabusit peste vehiculele care circulau pe bulevardul Tlahuac, una dintre arterele principale…

- O bagheta de dirijor din abanos, sidef și fildeș cu insertii de argint, care i-a aparținut compozitorului Gioachino Rossini, va fi scoasa la licitatia online organizata de Casa de licitații Gonnelli din Florența. Bagheta i-a fost donata compozitorului de municipalitatea Passy, ​​unde compozitorul avea…

- Cu ocazia apropierii sarbatorilor pascale, Asociația Educalise lanseaza campania “Ochi zambitori, de sarbatori” cu scopul de a strange cat mai multe fonduri menite sa se transforme in pachete-cadou pentru cel puțin 100 de copii nevoiași din cateva sate din imprejurimile orașului Cluj-Napoca. Cei care…

- Vlad Mixich, expert in politici de sanatate, remarca o problema in privinta organizarii vaccinarii anti-COVID, dupa ce foarte multi oameni s-au programat la imunizare in afara localitatilor in care locuiesc. Vlad Mixich sustine ca are deja „foarte mulți cunoscuți care s-au programat la vaccinare in…