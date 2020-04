Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog, a susținut, la sediul ministerului, o declarație de presa, in care a prezentat acțiunile desfașurate in Nopatea de Inviere, de Ministerul Afacerilor Interne."Hristos a Inviat! Permiteți-mi sa incep declarația prin a transmite mulțumiri cetațenilor…

- Hristos a Inviat din morți, cu moartea pe moarte calcand. Aceasta cantare duhovniceasca a rasunat, la miezul nopții, in toate bisericile din țara. Doar ca, slujbele de Inviere s-au desfașurat, in mare parte, fara participarea credincioșilor, din cauza pandemiei de COVID-19.

- Noaptea de Inviere in acest an fost una dificila pentru toți credincioșii mai ales in zona carantinata Suceava. Preoții au oficiat slujba cu bisericile goale iar la miezul nopții mulți dintre enoriași au ieșit in balcoane cu lumanarile aprinse și au cantat ”Hristos a Inviat din morți/ Cu moartea pe…

- Daca in anii trecuți, mii de bistrițeni ieșeau in strada, in noaptea de Inviere, in acest an strazile orașului sunt pustii. Pandemia noului coronavirus a generat restricții fara precedent. Creștinii de pretutindeni stau in case și urmaresc slujbele religioase pe internet sau la televizor. In ciuda tuturor…

- Robert Cazanciuc roaga televiziunile și radiourile sa transmita slujba de Inviere, astfel incat la ora 12:00 noaptea, indiferent de canal, sa vedem și sa auzim toți același lucru. „Am facut acel apel public, dupa ce am vazut nevoia romanilor de a fi solidari in aceasta grea incercare prin care trecem…

- Televiziunea Patriarhiei, Trinitas TV, indeamna miile de credinciosi ca in noaptea de Paști sa iasa cu totii la balcoane sau in curțile caselor si sa cante „Hristos a inviat”. In acest an Slujba de Inviere se desfașoara fara credincioși, din cauza restrictiilor cauzate de pandemia cu noul coronavirus,…

- Acordul incheiat de Ministerul de Interne cu Biserica Ortodoxa a fost modificat, astfel ca oamenii nu vor putea lua parte la slujbe nici in incinta, nici... The post Marcel Vela: Acordul MAI-BOR a fost modificat – Slujbele din noaptea de Inviere se vor oficia fara participarea credincioșilor in incinta…

- Slujbele din aceasta perioada, inclusiv cele de Florii si de Inviere, vor fi savarsite in biserici, fara credinciosi, la miezul noptii urmand sa aprindem lumanarea de la candela din casa, sa cantam 'Hristos a inviat' si sa ne rugam ca El sa reaprinda in noi lumina credintei si sperantei, a afirmat…