Stiri pe aceeasi tema

- Poliția ucraineana a organizat o misiune de salvare riscanta in Bahmut, asediat de trupele rusești, saptamana aceasta, pentru a evacua o fetița de șase ani care fusese separata de mama ei insarcinata, relateaza Reuters.

- Rusia, aflata in superioritate numerica, isi intensifica luptele in regiunea Donetk din estul Ucrainei, a afirmat viceministrul ucrainean al apararii, Ganna Maliar, transmite AFP. „Luptele se intensifica”, a indicat aceasta pe Telegram, mentionand zona din apropiere de Bahmut, pe care trupele Moscovei…

- Rusia, aflata in superioritate numerica, isi intensifica luptele in regiunea Donețk din estul Ucrainei, a afirmat miercuri viceministrul ucrainean al apararii, Ganna Maliar, transmite AFP. „Luptele se intensifica”, a indicat aceasta pe Telegram, mentionand zona din apropiere de Bahmut, pe care trupele…

- Separatistii prorusi din regiunea Donetk (estul Ucrainei), au afirmat luni ca au preluat controlul asupra unui sat din apropierea orasului Bahmut, epicentrul actual al luptelor pe care fortele Moscovei incearca sa-l cucereasca de mai multe luni, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Evgheni Prigojin, șeful gruparii de mercenari Wagner care activeaza pe frontul din Ucraina, face presiuni pentru naționalizarea averilor oligarhilor ruși, astfel incat fondurile sa fie utilizate pentru sponsorizarea efortulului de razboi al Moscovei, scrie, in cea mai recenta actualizare a informațiilor…

- Rusia a transmis miercuri, prin vocea purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca nu a primit nicio propunere privind o "incetare a focului de Craciun" in Ucraina, informeaza Reuters, care noteaza ca anunțul Moscovei vine in contextul in care luptele se vor prelungi, cel mai probabil, pana…

- Forțele rusești au bombardat intregul front in regiunea Donețk din estul Ucrainei, intr-un efort de a securiza teritoriile pe care au reușit sa le obțina, transmite Reuters. Cele mai aprige lupte s-au purtat in Bahmut și Avdiivka, a declarat Pavlo Kirilenko, guvernatorul regiunii. Cinci civili au fost…

- Consilierul sefului administratiei prezidentiale de la Kiev, Mihailo Podoleak, a lansat un apel catre comunitatea internationala sa inceteze sa mai faca Ucrainei oferte de capitulare sub masca diplomatiei, intr-un mesaj postat pe Twitter miercuri seara, potrivit agentiei ucrainene de presa Ukrinform…