Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Balți a acceptat sa boteze o fetița, dar ulterior viața ei a luat o intorsatura neașteptata. Este istoria Ștefaniei, care a decis sa adopte o fetița, dar mai tarziu a aflat ca aceasta era fiica soțului sau. Aceasta și-a relatat povestea ei, in cadrul proiectului „ Monolog ” , marca Dorin…

- DOLIU in familia preotului Doru Gheaja din Municipiul Alba Iulia: S-a stins din viața fiica sa cea mare DOLIU in familia preotului Doru Gheaja din Municipiul Alba Iulia: S-a stins din viața fiica sa cea mare Dorina Luminița Gheaja, fiica cea mare a preotului Doru Gheaja din Municipiul Alba Iulia, s-a…

- Ionuț Mureșan, un asistent medical din Arad, s-a sinucis in seara de 1 martie. Barbatul era unul dintre cei mai cunoscuți din branșa sa, pe plan local. Omul si-a pus capat zilelor in propriul birou, care se afla pe Calea Timișoarei (Aradul Nou). Iubita lui este cea care a cerut ajutor, deoarece acesta…

- O educatoare, pe numele ei Popa Constanța, a disparut inca de la sfarșitul anului trecut, iar de atunci este de negasit. Autoritațile din Elveția, acolo unde femeia locuia la fiica ei, au cautat-o, insa fara urma. Acum, fiica ei o cauta cu disperare. Iata ce a povestit Andreea, fiica educatoarei, in…

- La șapte ani de la moartea lui Corneliu Vadim Tudor, fiica sa cea mare revine cu declarații sfașietoare. Afla din randurile de mai jos ce a marturisit Lidia Tudor despre ultimele clipe din viața tatalui sau.

- Detalii cutremuratoare ies la iveala despre decesul Lisei Marie Presley. Fiica lui Elvis și Priscilla Presley s-a stins din viața joi, la varsta de 54 de ani. Lisa Marie s-a stins din viața in urma unui al doilea stop cardiac suferit in timp ce se afla in spital. Familia a semnat o declarație prin care…

- O femeie din Capitala a fost salvata de un politist, dupa ce a incercat sa se sinucida, aruncandu se in raul Dambovita.Incidentul care se putea transforma intr o tragedie, a fost postat pe contul de Facebook al Ministerului Afacerilor Interne.Iata postarea de pe pagina de Fcaebook a MAI: El este Cosmin.El…

- De fiecare data cand a vorbit despre viața ei personala, Manuela Oprișiu a recunoscut ca de cand a nascut, viața ei s-a schimbat in totalitate. Nu mai este un secret faptul ca pe primul loc in viața ei este chiar fiica ei, Ozana, motiv pentru care vedeta nici nu se mai gandește la o alta relație, in…