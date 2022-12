Cum a fost salvat un pui de urs chiar în ziua de Crăciun Se pare ca de Craciun au loc minuni și pentru animale.Un pui de urs a fost salvat dintr-un laț de sarma, de catre jandarmi chiar in ziua de Craciun. Un echipaj de jandarmi care trecea prin zona, au observat ca un pui de urs este blocat intr-un lanț de sarma. La vederea acestuia, jandarmii nu au stat pe ganduri și au intervenit. Ulterior, ursul a fost tranchilizat, iar mai apoi i s-a desfacut lațul din zona bustului. Ursul nu are mai mult de 2 ani și cantarește aproximativ 80 de kg.Ranile nu erau grave, așa ca puiul a fost eliberat in padure. De precizat este faptul ca,intervenția a avut loc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

