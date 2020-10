Cum a fost produs sunetul care i-a adus lui Bogdan 17.456 de lei (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Sunetul produs de o unghiera care taie dintele unui piaptan, asta s-a auzit in saptamanile din urma la Virgin Radio. Bogdan, din Roman, ne-a dat raspunsul corect și a caștigat pe loc 17.456 de lei. Are 24 de ani și vrea sa iși repare mașina cu banii pe care i-a caștigat azi. Un nou sunet... View Article

- Daca la Timișoara a caștigat primaria Dominic Fritz, la Gorlitz, in Germania, este edil un roman. Octavian Ursu a caștigat alegerile pe 1 august 2019. Este profesor de muzica și trompetist solo.

- Pasajul Ciurel credem ca a intrat deja in folclorul poporului roman, fiind unul dincele mai scumpe „viraje de stanga”, așa cum mulți șoferi din București l-au numit. Ei bine, va povesteam zilele trecute faptul ca, din cauza modului in care pasajul a fost facut, autobuzele erau nevoite sa intre pe trotuar,…

- Dorian Popa e unul din cei mai urmariți barbați din Romania. Acesta pune clipuri pe Youtube in fiecare zi, de cațiva ani incoace, și are 1,8 milioane de subscriberi pe contul de YouTube. Dorian este urmarit și de peste 2 milioane de oameni pe contul din Instagram, iar ieri, inainte sa intre in direct…

- Un pui de leu alb a fost gasit intr-un vehicul care s-a facut praf lovindu-se de camionul unui roman, in Germania. The post Un pui de leu a scapat ca prin minune dintr-un accident produs intre un microbuz și un camion appeared first on Renasterea banateana .

- Vacanța a luat sfarșit, așa ca Bogdan și Ionuț se intorc la Virgin Radio Romania. Desigur, vin la pachet cu ENERGIA AIA BUNA, așa ca tot ce putem spune este ca n-ar trebui sa ratezi sezonul asta. Avem rubrici noi la care o sa radem mult, dar se intorc și deja binecunoscutele „Ora Delirica” sau... View…

- Mircea Lucescu a obținut marți primul trofeu din mandatul de antrenor la Dinamo Kiev. A caștigat Supercupa Ucrainei dupa o victorie in fața fostei sale echipe, Șahtior, scor 3-1. O dovada clara ca antrenorul roman este pregatit sa intrerupa dominația rivalei, pe care chiar el a inceput-o in lungul mandat…

- ​Mircea Lucescu s-a apucat deja de treaba la Dinamo Kiev, dar trecutul sau de la Șahtior este exploatat în continuare de presa din Ucraina. Astfel, conform jurnaliștilor de la Champion, antrenorul român ar fi platit 5 milioane de euro doar impozitul pentru perioada 2012-2014.Tehnicianul…