Cum a fost prins în Italia Șerban Pop, fostul șef ANAF. S-a dat de gol când a mers să scoată bani Șerban Pop, fostul șef al ANAF dat in urmarire generala, a fost prins marți in Italia, in stațiunea Como. Polițiștii l-au depistat dupa ce acesta a mers la un oficiu poștal, pentru a retrage o suma de bani transferata din țara. Cum a fost prins in Italia Șerban Pop, fostul șef ANAF. Se pare ca acesta a incercat sa retraga de la un oficiu poștal o suma de bani transferata din tara. Acolo, Pop a prezentat actul de identitate, iar in momentul in care angajații oficiului poștal l-au verificat in baza de date, au aflat ca acesta era dat in urmarire, potrivit stirileprotv.ro . Polițiștii din Como l-au… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

