- Incepand cu data de 10 mai, mașinile Protecției Consumatorilor din Galați, Constanța, Vrancea, Buzau, Tulcea și Braila nu vor mai putea fi folosite, deoarece le-a expirat RCA-urile, este anunțul facut de comisarul șef al Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Galați, Sorin Susanu, printr-o…

- Ziua Europei va fi sarbatorita duminica, 8 mai, pe Bulevardul Nicolae Balcescu, pe tronsonul cuprins intre Prefectura și Parcul Crang, unde se va desfașura un amplu eveniment. Buzoieni de toate varstele sunt așteptați la evenimentul care va cuprinde ateliere sportive și demonstrații, iar cei prezenți…

- Exista o mulțime de metode de combatere a gandacilor de bucatarie și chiar daca majoritatea iți promit o eficiența cat mai inalta și rezultate cat mai satisfacatoare in incercarea de eliminare a gandacilor, adevarul este cu totul altul. Nu toate metodele anti gandaci ofera rezultatele dorite. Iar atunci…

- Cecilia Petrescu, custode al Muzeului Timpul Omului ne povestește cum a fost sarbatorit buzoianul Gica Baciu la implinirea frumoasei varste de 100 de ani. „Azi la Valea Gradinii din comuna Manzalești, intr-un decor de basm și intre oameni de omenie, l-am sarbatorit, la cei 100 de ani, pe nenea Gica…

- Inspectoratul Județean de Jandarmi Buzau informeaza ca personalul instituției se va afla la datorie, in weekend-ul de 1 Mai. „Peste 150 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Buzau in cooperare cu politistii buzoieni vor fi zilnic la datorie, in perioada 29 aprilie – 02 mai, cu…

- Mai mulți polițiști au fost detașați la Direcția Naționala Anticorupție in ultima perioada, scrie Ziare.com, care citeaza surse autorizate conform carora plecarile celor mai buni oameni din sistem catre DNA au loc „pe banda rulanta”. Iar printre cei care au fost detașați se afla și soția buzoianului…

- Structurile Ministerului Afacerilor Interne au suplimentat, in vederea sarbatorilor pascale, efectivele care vor acționa in teren, cu preponderența in zonele aglomerate, biserici și alte locașuri de cult, zonele de agrement unde buzoienii obișnuiesc sa vina de sarbatori, dar și pe șosele, anunța Instituția…

- Un incendiu de vegetație uscata a izbucit sambata, in comuna Breaza, pe Dealul Istrița. Din primele informații se pare ca acesta este cel mai mare incendiu din acest an, existand posibilitatea ca autoritațile sa ceara sprijin aerian. Focul a intrat și in padurea de pini din zona. Daniel Țiclea, prefectul…