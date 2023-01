Cum a fost prins criminalul de la Bran. Ce spun surse din ancheta Cazul dublei crime de la Bran, care a avut ca victime un pompier de 38 de ani si pe sotia acestuia, asistenta medicala, in varsta de 32 de ani i a impactat pe romani. Procurorii au constatat ca agresorul si a ucis victimele cu ajutorul unui cutit dar si a unui topor. Chiar daca probele erau clare, agresorul si a recunoscut doar partial vinovatia. A spus ca i a lovit pe cei doi cu cutitul, dar nu si cu toporul. Surse din ancheta spun ca inculpatul ar avea probleme psihice si ar fi sub tratament m ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri, soț și soție, au fost uciși , in noaptea de duminica spre luni, in comuna Bran din județul Brașov. Trupurie lor au fost descoperite de rudele barbatului, alertate de colegii acestuia care au anunțat ca nu s-a prezentat la serviciu. Din primele date, cei doi ar fi fost uciși cu un topor,…

- Nicu si Alexandra, soț și soție, au fost uciși in propria casa, in localitatea Șimon, Bran. Agresorul le-a zdrobit capetele cu toporul. Polițiștii au prins principalul suspect al dublei crime de la Bran, a anunțat Antena 3 CNN.

- Un barbat din Brasov condamnat definitiv la inchisoare cu executare a fost prins de catre jandarmii brasoveni chemati sa intervina in cazul unui caine agresiv, lasat liber pe o strada din municipiu. Inainte de sosirea echipajului Jandarmeriei, animalul a fost vazut urcand intr-o masina, acolo unde a…

- O fata de 14 ani a murit, sambata, dupa ce a fost injunghiata mortal in strada, in comuna Trusesti din Botosani, informeaza News.ro. Principalul suspect are 20 de ani si a fost prins de politisti in zona garii din localitate. Politistii au fost sesizati, sambata, prin apel 112 ca in comuna Trusesti…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au dispus trimiterea in judecata a unei femei acuzata de inselaciune. Cea in cauza se afla in stare de arest preventiv. Pe scurt, inculpata este suspectata ca, in perioada 31.10.2019 ndash; mai 2022, a indus si mentinut in eroare o…

- DGASPC Maramureș face ancheta in cazul copilașului de doar 2 ani care a fost violat chiar de tatal sau. La finalul anchetei se va lua o decizie legata de copil. „Cazul a intrat in atenția Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecție a Copilului Maramureș. In funcție de concluziile evaluarii…

- Ancheta de amploare in Bucuresti, dupa ce un militar francez a fost gasit mort, in camera de hotel. Acesta ajunsese in urma cu trei zile in Capitala. Procurorii militari romani investigheaza cazul, insa cred ca e vorba despre o sinucidere, pentru ca nu au gasit urme de lupta sau de intrare fortata.…

- Procurorii salajeni efectueaza o ancheta la Spitalul Județean de Urgența din Zalau, au confirmat pentru Magazin Salajean surse judiciare oficiale. Percheziția procurorilor a avut loc ieri, conform acelorași surse. Potrivit unor surse neoficiale, in ancheta ar fi vizat un medic acuzat de luare de mita.…