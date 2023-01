Nominalizările la OSCAR 2023 - Un film de comedie a primit cele mai multe nominalizări

Filmele „All Quiet on the Western Front" şi „The Banshees of Inisherin" au primit fiecare câte nouă nominalizări. „Elvis" a primit doar opt nominalizări, „The Fabelmans" - şapte, iar „Tár" şi „Top Gun: Maverick" câte şase de… [citeste mai departe]