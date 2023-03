Cum a fost pregătită trecerea la hrana pe bază de insecte: mai întâi, câinele, apoi omul UE face un efort disperat pentru a reduce efectivele de animale, considerate principala sursa de poluare, incercand sa-i pregateasca pe consumatori cu ideea utilizarii proteinelor pe baza de insecte in alimentație. Un prim pas in acest sens a și fost facut, cobaii fiind animalele de companie: cainii și pisicile. Incercarile de a obișnui animalele de companie cu hrana pe baza de insecte exista de ceva vreme, dar, dupa cate se pare, nu prea au avut efectul scontat, pe de o parte, din cauza reticenței stapanilor, iar, pe de alta parte, nici cainile sau pisicile n-au parut incantate de noile ingrediente.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

