Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a comis o greșeala uriașa la intocmirea ierarhiei de admitere la liceu, dupa Evaluarea naționala 2023. Potrivit unei analize Edupedu , peste 154 de mii de elevi ar fi fost induși in eroare, pentru ca s-au aplicat greșit criteriile de departajare. Dupa ce eroarea a fost semnalata,…

- In timp ce Președintele Romaniei promulga, in cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Cotroceni, cele doua legi ale educației, peste 154.000 de copii care au dat așteptau rezultatele finale la evaluare au fost induși in eroare. Iohannis sublinia, la ceremonie, ca proiectul sau de suflet a devenit…

- Ministerul Educației a speriat sute de mii de elevi și parinți care așteapta cu sufletul la gura admiterea la liceu. A publicat o lista greșita a mediilor, care nu respecta regulile de ierarhizare. Acestea ar fi trebuit sa fie ordonate in funcție de notele obținute la Evaluarea Naționala. In schimb,…

- Ministerul Educatiei anunta ce urmeaza, in calendarul admiterii la liceu, dupa publicarea rezultatelor la Evaluarea Nationala: – Maine, 5 iulie, publicarea ierarhiei candidaților – Repartizarea pe locurile speciale pentru candidații de etnie rroma și pentru candidații cu cerințe educaționale speciale…

- Ministerul Educației face o mișcare importanta, dupa ce greva generala a fost suspendata – majoreaza cu pana la 25% sumele pe care le vor primi profesorii care se vor implica in organizarea și desfașurarea examenelor naționale, potrivit unui proiect de ordin de ministru publicat de educatieprivata.ro.…

- Niciun elev nu va ramane cu situatia scolara neincheiata si niciun elev care se afla in clasa a VIII-a sau a XII-a nu va ramane fara posibilitatea de a sustine examenul, fie Evaluarea Nationala, fie examenul de Bacalaureat, a anuntat luni ministrul Educatiei, Ligia Deca, mentionand ca, daca greva va…

- Evaluarea naționala de la clasa a VI-a va fi susținuta de elevi saptamana viitoare, testarea trebuia sa inceapa maine dar nu se susține in timpul grevei generale. Anunțul modificarii datei la care va fi organizata Evaluarea Naționala la clasa a VI-a a fost facut de Ministerul Educației. Instituția…

- Ministerul Educației și Cercetarii anunța ca primul examen din sesiunea de bacalaureat va avea loc pe data de 2 iunie 2023. Instituția precizeaza ca proba se va desfașura conform orarului, cu atragerea la munca a personalului implicat, in condițiile Codului muncii al Republicii Moldova.