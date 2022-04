Stiri pe aceeasi tema

- Un accident soldat cu pagube materiale a avut loc astazi, 2 aprilie, intre localitatile Odoreu și Martinesti. Potrivit oamenilor legii, șoferul unui Vw a pierdut controlul volanului și a ieșit cu mașina de pe carosabil. Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

- "Numarul mari de victime e datorat și modului cum lupta rușii, combinat cu modul in care ucrainenii organizeaza ambuscade", spune Hertling, intr-un șir lung de postari pe contul sau de Twitter. "Fiecare soldat ucrainean are asupra sa, pe umar, un mijloc portabil de lupta antitanc. Astfel, fiecare soldat…

- Razboi, razboi, dar sa ne mai și odihnim un pic. Este cu siguranța fraza care și-a spus-o un soldat rus dupa mai bine de doua saptamani de comflict militar in Ucraina, atunci cand a intrat in primul magazin de bauturi alcoolice care i-a ieșit in cale. Vremea geroasa de afara sau poate sentimentul de…

- Cel puțin 18 persoane au fost ucise, joi, intr-un atac desfașurat de trupele ruse la o unitate militara din Odesa. Potrivit site-ului ucrainean unian.net, citat de stirileprotv, 8 barbați și 10 femei au murit. Printre victime s-a numarat și Andrei Dumbrava, un soldat ucrainean de origine romana. Militarul…

- "Niciun singur soldat" rus nu va ramane in Republica Belarus dupa incheierea exercitiilor militare comune de pe teritoriul belarus, a declarat miercuri ministrul afacerilor externe al acestei republici, Vladimir Makei, informeaza Reuters si AFP, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un soldat al Garzii Nationale a Ucrainei a deschis focul asupra camarazilor sai din motive necunoscute intr-o fabrica de rachete, ucigand cinci persoane si ranind alte cinci inainte de a fugi cu arma sa, a anuntat joi Ministerul de Interne, citat de France Presse si Reuters.

- Un groaznic accident de circulatie, soldat cu decesul unei adolescente in varsta de 17 ani, s-a petrecut duminica seara, 9 ianuarie 2022, in comuna Dragos Voda. La volanul masinii se afla un tanar care obtinuse permisul de conducere in urma cu o luna si care a incercat sa evite un caine.

- Accident grav pe centura. Multe salvari au intervenit de urgența. Totul in a doua zi a anului 2022. O tanara de 19 ani a condus un autoturism pe centura Timișoarei dinspre sensul giratoriu de la Giarmata catre sensul giratoriu de la Aeroport, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism,…