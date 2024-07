Cum a fost păcălit un doljean să plătească 300 litri de motorină Judecatoria Craiova a condamnat la un an si sase luni de inchisoare un barbat din Bucuresti, deferit justitiei pentru comiterea infractiunii de inselaciune. Potrivit oamenilor legii, inculpatul s-a dat drept angajat al unei firme de constructii si i-a propus unui doljean sa ii vanda 300 litri de motorina cu 1.200 de lei. Ca sa fie convingator, inculpatul purta o vesta specifica lucratorilor in constructii. Dupa ce a primit cei 1.200 de lei, inculpatul ar fi „uitat” sa livreze motorina promisa. Politistii doljeni anuntau, la sfarsitul lunii ianuarie, retinerea a doi barbati de 36 si 45 de ani,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

