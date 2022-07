Stiri pe aceeasi tema

- Codruta Moise, tanara mamica a patru copii, omorata si ingropata de criminal pe malul raului Barsa, la marginea orasului Brasov, va fi inmormantata in rochie de mireasa. Patru copii au ramas fara mama, dupa ce Codruta, o tanara in varsta de 34 de ani, din Brasov, a fost omorata si ingropata de criminal…

- O femeie, de 34 de ani, data disparuta la sfarsitul saptamanii trecute, ar fi fost ucisa si ingropata pe malul raului Barsa, in zona unei statii de epurare. Vineri dimineața, politistii au retinut un suspect si au facut perchezitii la o locuinta din comuna Bod., informeaza Antena3. Dispariția tinerei…

- O femeie din Craiova a fost ucisa cu sange rece de fostul soț. Trupul neinsuflețit a fost descoperit intr-o stare avansata de descompunere, dupa ce fiul vicitimei a declarat dispariția. Barbatul vinovat a fost reținut de oamenii legii.

- CARANSEBEȘ – Adriana Lițu și Raluca Heghediș, ambele legitimate la Energetica Caransebeș, au cucerit bronzul la Campionatul Național de judo, la juniori! Concursul s-a desfașurat in perioada 20-22 mai, la Sibiu! „La aceasta competiție au participat toate cluburile din țara, peste 200 la numar. Adriana…

- FOTO VIDEO| Primele imagini cu zona de agrement din Alba Iulia, cu debarcader pe malul raului Mureș Primele imagini cu zona de agrement din Alba Iulia, cu debarcader pe malul raului Mureș Primele imagini cu zona de agrement cu debarcader de pe malul raului Mureș, in valoare de peste 400 000 de lei,…

- Trupul neinsufetit al unui barbat a fost descoperit in albia raului Tisa, in zona localitatii Craciunesti. Cel mai probabil este un alt cetatean ucrainean care a incercat sa treaca granita in Romania, prin apa raului Tisa.

- Malurile raurilor din Maramureș sunt pline de gunoaie. Este o realitate pe care o știm cu toții și care nu poate fi negata de nimeni. Recent, numai de pe malurile raului Vișeu au fost colectate aproximativ 700 kg de deșeuri, ceea ce este mult prea mult. „Cu ocazia Campaniei Naționale Curațam Romania,…