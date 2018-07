Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Pop a scris, pe Facebook, ca face acest sondaj in calitate de cetatean al Romaniei, nu ca om politic. "Credeti ca domnul presedinte Klaus Werner Iohannis trebuie suspendat pentru ca nu respecta decizia Curtii Constitutionale a Romaniei cu privire la revocarea doamnei Laura Codruta Kovesi?",…

- Niciodata de la adoptarea ei, prin referendum, in anul 1991, nu s-a simtit atat de pregnant ca in Romania exista o Constitutie. Modificarea din 2003 a fost resimtita mai mult ca o dorinta a PSD, personal a lui Adrian Nastase, de a prelungi mandatul prezidential de la patru la cinci ani. Constitutia…

- "Decizia de azi a CCR este greu de explicat in drept - dar este perfect justificata de fapte! O persoana care a actionat la limita (sau dincolo) de lege este revocata printr-o decizie la limita (sau dincolo) de Constitutie", scrie Victor Ponta pe Facebook. El a enumerat mai multe argumente…

- El a facut aceasta afirmatie la Parlament, in contextul in care Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta miercuri decizia pe tema conflictului intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. "Din pacate, insa, eu am spus, doamna Kovesi va distruge si…

- Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat vineri, pentru MEDIAFAX, ca, in opinia sa, decizia ICCJ de a-l achita, in prima instanța, pe fostul premier Victor Ponta, in dosarul Turceni-Rovinari, este una foarte buna, iar hotararea arata ca DNA a facut un abuz."Foarte buna (decizia de achitare…

- Liviu Dragnea pare ca se ține la distanța de subiectul sesizarii CCR in cazul revocarii șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Liderul social-democraților spunea zilele trecute ca politic il susține pe ministrul Justiției. Ce inseamna asta și ce se intampla in PSD, ne explica reporterul Antena…

- Premierul Viorica Dancila (PSD) este de acord, in principiu, sa trimita Curții Constituționale o plangere privind un conflict juridic de natura constituționala intre Guvern și Președinție dupa refuzul șefului statului de a revoca pe sefa DNA Laura Codruta Kovesi, dar așteapta sa vada forma finala a…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat pe Facebook ca va sesiza Curtea Constituționala, dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat ca nu o va revoca din funcție pe șefa DNA Laura Codruța Kovesi, afirmand ca argumentele ministrului Justiției „nu l-au convins”.