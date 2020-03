Stiri pe aceeasi tema

- Aflata in arest preventiv, Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatații, a cerut duminica seara, prin intermediul avocaților sai, transferul la Spitalul Sfanta Maria din Capitala, la un anumit medic, informand ca starea de sanatate i s-a deteriorat, transmite Digi24. Printr-o cerere transmisa de avocații…

- Sorina Pintea a inceput sa se simta rau in arestul Poliției Capitalei, anunța Mediafax. O ambulanța a fost chemata, iar, potrivit sursei citate, fostului ministru al Sanatații i s-a administrat o perfuzie. Sorina Pintea a inceput sa se simta rau, duminica, la arestul central al Capitalei. Fostul ministru…

- La Arestul Central a fost trimisa o ambulanta deoarece Sorina Pintea nu-si mai simtea partea dreapta a corpului dupa ce a fost incarcerata. Medicii au efectuat mai multe investigații medicale printre care și un EKG. Conducerea Arestului va stabili daca Sorina Pintea va fi mutata la un Spital…

- Fostul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, este audiata la DNA, la aceasta ora. Pintea a ajuns la DNA central dupa mai multe ore de audieri.Perchezițiile de ieri din biroul fostului ministru al Sanatații, Sorina Pintea, in prezent manager al Spitalului din Baia Mare, au fost facute in urma…

- Perchezițiile in biroul fostului ministru al Sanatații, Sorina Pintea, in prezent manager al Spitalului din Baia Mare, sunt facute in urma unui flagrant care vizeaza achiziții publice. Surse citate de Antena 3 explica faptul ca procedura prin care s-a ajuns la flagrant a fost una mai putin obisnuita.Astfel,…

- Anchetatorii au indicii referitoare la implicarea acesteia intr-un caz de coruptie, unde ar fi luat mita. Retinerea fostului ministru a fost facuta in urma unui flagrant. Sorina Pintea urmeaza sa fie prezentata instantei cu propunere de arestare preventiva. Pintea a fost ministru al Sanatatii in Guvernul…

