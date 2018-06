Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean, Kim Jong-un au semnat un acord comun intre cele doua state, in timpul summitului istoric de la Singapore. Cei doi lideri spun ca au format o „relație speciala”. Denuclearizarea Coreeii de Nord și atenuarea sancțiunilor impuse regimului de…

- Cel mai așteptat eveniment al anului s-a produs. Presedintele american Donald Trump si cel nord-coreean, Kim Jong Un, au schimbat o strangere de maini istorica, prima dintre un lider de la Washington și unul de la Phenian. Intalnirea a avut loc intr-un hotel de lux din Singapore.

- Fara sa aiba vreodata relații diplomatice, dupa multe amenințari și ironii, dar și avertizari privind un razboi nuclear, Donald Trump și Kim Jong-un și-au dat mana. Cei doi lideri de stat s-au intalnit in Singapore. Presedintele SUA si dictatorul nord-coreean au vorbit timp de aproape trei sferturi…

- Doi angajați ai presei sud-coreene au fost expulzați dupa ce au fost arestați pentru intrare ilegala in incinta reședinței ambasadorului nord-coreean din Singapore, a spus poliția duminica. Aproximativ 3.000 de jurnaliști au venit in orașul-stat pentru summitul istoric programat marți intre președintele…

- SUA au comunicat ca pregatirile pentru summit-ul de pe 12 iunie dintre presedintele Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un in Singapore decurg bine, scrie BBC. Casa Alba a transmis ca cei doi se vor intalni la ora locala 9:00 si ca Trump este informat zilnic cu privire la stadiul pregatirilor.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, miercuri, ca va anunta saptamana viitoare daca intalnirea sa cu liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, va avea loc la data de 12 iunie in Singapore, asa cum era programata initial, informeaza The Associated Press.

- Întâlnirea dintre presedintele SUA, Donald Trump, si liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, va avea loc în Singapore, la data de 12 iunie, a anuntat presedintele american pe Twitter.

- Președintele SUA, Donald Trump, și liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, se vor intalni, probabil, la Singapore, in luna iunie, afirma, sub protecția anonimatului oficiali. Trump a vehiculat ideea unei intrevederi in Zona Demilitarizata (DMZ) situata la frotinera dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud,…