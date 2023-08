Cum a fost la avanpremiera noului serial de la Kanal D, Secrete de Familie! Cum a fost la avanpremiera noului serial de la Kanal D, Secrete de Familie! Luni seara a avut loc evenimentul de lansare a serialului turcesc Secrete de familie, ce va avea premiera maine seara, de la 20:00, la Kanal D! Ziariști, critici de film, vedete au fost prezenți la avanpremiera primului episod al producției care va face in aceasta toamna senzație la Kanal D! Evenimentul a avut loc intr-un cinematograf din Capitala, iar cei prezenți s-au putut bucura de primul episod al acestei producții care a cunoscut deja succesul internațional. Cu o distributțe excepționala, care reunește actori mari… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Producția turceasca are premiera pe 30 august, de la 20:00, la Kanal D. Serialul a fost difuzat in peste 20 de țari și are recorduri impresionante, inclusiv cea mai rapida vanzare și cea mai buna performanța a genului in anul 2022.

- In aceasta toamna, Kanal D lanseaza serialul „Secrete de familie” ( titlu original: „Yargi”). Produs de creatorii serialului „Dragoste infinita”, „Yargi/ Secrete de familie” se bucura de un succes rasunator atat in țara de proveniența, Turcia, cat și in multe țari din Europa și America de Sud.Serialul…

