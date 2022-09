Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani din Cugir a fost condamnat de magistrații Judecatoriei Alba Iulia la o pedeapsa de 2 ani și 8 luni, cu suspendare, pentru infracțiunea de talharie. Faptele s-au petrecut in 15 și 16 iulie 2021. In actul de sesizare s-a aratat, in esența, ca la data de 15.07.2021, in jurul orei […]…

- Prin sentința Judecatoriei Edineț, sediul Briceni din 17 august 2022, un barbat in varsta de 39 de ani, locuitor al satului Cotiujeni, raionul Briceni, a fost condamnat la inchisoare pe un termen total de 10 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip semiinchis, pentru comiterea infracțiunilor…

- Un barbat care a violat un minor aflat in practica la un hotel din Alba Iulia contesta pedeapsa primita. Baiatul era baut Un barbat care a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru viol de magistrații Judecatoriei Alba Iulia, a facut apel la decizia judecatorilor. Dosarul a fost inregistrat pe…

- Un barbat in varsta de 30 de ani, din Hunedoara, a fost condamnat de catre Judecatoria Alba Iulia la pedeapsa de 1 an si 3 luni inchisoare, cu suspendare, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la furt calificat in forma continuata. Faptele pentru care a fost condamnat s-au petrecut in doua nopți…

- Sase ani de inchioare cu executare va avea de ispasit un barbat in varsta de 29 de ani din Blaj, care este judecat pentru tentativa de omor. R. F. a injunghiat cu doua lovituri de cutit un alt barbat, care a avut nevoie de 35-40 de zile de ingrijiri medicale. Incidentul a avut loc in […] The post Un…

