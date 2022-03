Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Minune a postat un video in mediul virtual, in care dezvaluie ca a fost jefuit in timp ce se afla intr-un local din București. Cantarețul i-a transmis și un mesaj celui care l-a lasat fara bunuri. Se pare ca manelistul il cunoaște pe cel care i-a facut asta. Adrian Minune a publicat un videoclip,…

- Adrian Minune este unul dintre cei mai apreciați artiști din zilele noastre pentru muzica pe care a oferit-o de-a lungul timpului și nu numai. Se pare ca in urma cu puțin timp cantarețul a fost jefuit chiar in mijloc zilei. Iata care este mesajul pe care i l-a transmis hoțului.

- Istvan Kovacs (37 de ani), unul dintre cei mai valoroși arbitri romani ai momentului, a vorbit despre fața nevazuta a meseriei sale, dezvaluind cum greșelile comise la unele partide au avut consecințele nedorite in plan personal. „Centralul” din Carei, posesor de ecuson FIFA, a marturisit ca a avut…

- Politistii tulceni ancheteaza cazul unui batran, in varsta de 80 de ani, care a murit dupa ce a fost lovit de un autoturism, luni, in orasul Macin, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Batranul s-ar fi aflat intins pe carosabil atunci cand a fost lovit de o masina condusa de…

- Un polițist care circula cu viteza și cu girofarurile pornite a lovit doua fete de 11 ani pe trecerea de pietoni, una dintre ele fiind declarata decedata la locul accidentului, pe Bulevardul Laminorului, in urma cu 5 zile. Ministrul de Interne, Lucian Bode , a dezvaluit luni unde se ducea agentul in…

- Grav incident cu putin timp in urma la intrarea in Valea Chioarului, unde o masina a luat foc. Deocamdata nu se cunosc circumstantele izbucnirii incendiului la autovehicul, nici daca sunt raniti. Vom reveni cu noi informatii. Foto facebook / Radare Maramures / Ruben Decebal Source

- Adam Ounas, fotbalistul echipei Napoli, a fost jefuit sambata dimineața, in momentul in care a ajuns in fața locuintei sale din cartierul Posillipo, de unde voia sa-și ia niște lucruri inaintea plecarii catre Milano, pentru meciul cu AC Milan din Serie A, relateaza corriere.it , citat de News.ro . Dupa…

- Adrian Minune este unul dintre cei mai apreciați cantareți de manele. De curand, s-a aflat ce tarif percepe acesta pentru o singura cantare. Deși s-a vehiculat in presa ca averea sa s-ar ridica la 100 de miloane de euro, manelistul a marturisit ca cea mai mare avere a sa sunt cei trei copii ai sai.…