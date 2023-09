Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Victor Cornea, iar tenismenul se ințelege foarte bine cu fiicele artistei, fapt demonstrat de imaginile in care sportivul apare in prezența micuțelor.

- Andreea Balan și Victor Cornea traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar ei sunt mai fericiți ca niciodata de cateva luni, din momentul in care și-au asumat relația și au facut-o publica. Jucatorul de tenis i-a facut acum o declarație de dragoste iubitei lui. Iata ce a postat sportivul pe rețelele…

- Andreea Balan și Victor Cornea fac diferite activitați impreuna, iar cei doi sunt mai fericiți ca niciodata. Cantareața are alaturi un barbat romantic și atent, care are grija sa se simta iubita și apreciata. De curand, cei doi au ieșit la o cina romantica. Iata cat de atent este Victor Cornea cu artista.

- Relația Andreei Balan cu Victor Cornea este din ce in ce mai frumoasa! Cantareața și-a regasit liniștea in brațele unui barbat romantic, care nu uita sa o rasfețe de fiecare data cand are ocazia. Jucatorul de tenis este topti dupa artista și i-a facut o surpriza romantica.

- Victor Cornea (29 de ani, 76 ATP la dublu) a vorbit deschis despre relația cu artista Andreea Balan (39 de ani). Cornea traverseaza o forma buna in 2023, caștigand 5 turnee Challanger la dublu: Oeiras, San Remo, Rovereto, Tenerife și Oeiras 5. Jucatorul de tenis e de parere ca rezultate bune se datoreaza…

- Andreea Balan și Victor Cornea traiesc momente speciale și unice, iar ei au fost de aceasta data la o cina romantica. Jurata de la Te cunosc de undeva este mai fericita ca niciodata in brațele iubitului ei, iar asta reiese din postarile pe care ea le face pe rețelele sale personale de socializare. Iata…

- Alexia și Aris Eram s-au intors din America Express și inca de la aterizarea in țara cei doi au avut parte de o surpriza uriașa. Mario Fresh i-a așteptat in aeroport cu baloane și flori, mandru de realizarile iubitei sale.

- Este o zi speciala pentru Andreea Balan, iar artista a profitat de acest moment sa confirme relația cu iubitul ei! Victor Cornea este alaturi de ea in ziua in care implinește 39 de ani, iar milionarul a surprins-o cu un cadou spectaculos, prin care a demonstrat cat de romantic este cand vine vorba despre…