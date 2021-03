Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc foloseste din motive de securitate o masina blindata pentru deplasarile sale in Irak, ceea ce nu obisnuieste sa faca in calatoriile sale apostolice cand are la dispozitie vehicule utilitare locale sau celebrul sau "papamobil", relateaza EFE. Potrivit unor surse ale securitatii…

- Papa Francisc a ajuns vineri, 5 martie a.c., in Irak, unde va ramane timp de trei zile. La sosire, in primul discurs, rostit la Palatul Prezidential din Bagdad, adresat presedintelui tarii, membrilor Guvernului si ai Corpului Diplomatic, autoritatilor, precum si reprezentantilor societatii civile, pontiful…

- ”Sa taca armele! Raspandirea lor sa fie limitata, aici si peste tot!”, a tunat vineri Papa Francisc, care a denuntat ”barbariile smintite” ale Statul Islamic (SI) si coruptia care submineaza Irakul, o tara sfarsiata de 40 de ani de violenta, al carei ultim episod este ascensiunea gruparii jihadiste,…

- Agenda celei de-a 33-a calatorii apostolice internaționale a pontificatului are ca motto cuvintele pe care Isus le spune discipolilor sai: ”Voi toți sunteți frați” (Matei 23,8). In prima zi a vizitei, vineri, papa are programate intalniri, la Bagdad, cu primul ministru irakian și cu președintele țarii,…

- Pentru prima data in istorie, un papa se va afla de vineri in Irak pentru a incuraja fragila minoritate crestina sa reziste, in pofida conflictului sangeros si a vicisitudinii vietii, si pentru a intinde mana islamului siit, relateaza luni AFP potrivit Agerpres. In acest leagan al crestinatatii afectat…

