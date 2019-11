Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat un barbat in varsta de 42 de ani, din Cluj-Napoca, care conducea un autovehicul pe raza DN1C, prin comuna Bonțida, fara a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. In baza probatoriului administrat, polițiștii…

- La data de 15 noiembrie 2019, in jurul orei 10.50, in urma unui apel prin 112, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit, pe raza localitații Șeușa, unde a fost sesizat un accident rutier in urma caruia un pieton a fost ranit. Din primele cercetari ale polițiștilor a rezultat ca un barbat de 37…

- Polițiștii din Cugir au reținut un minor și doi barbați care sunt banuiți de talharie. Lunea trecuta, ar fi profitat de starea de ebrietate a unui barbat și i-ar fi sustras, prin violența telefonul, cardul, un incarcator și țigarile. La data de 4 noiembrie 2019, polițiști de investigații criminale din…

- 'Incepem cu Scoala Nr.7. Avem un numar total de 1.093 de elevi, pe doua schimburi. De dimineata sunt 788 de elevi. Am discutat cu Comitetul de Parinti, cu conducerea scolii. Declara 312 de parinti ca vin cu copiii cu masina la scoala', a anuntat, joi, viceprimarul cu atributii de primar al municipiului…

- Polițiștii din Sebeș au reținut 3 tineri din comuna Daia Romana, care au fost implicați intr-un conflict spontan produs la o nunta ce a avut loc intr-un local din Lancram. Sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice și vor fi prezentați in fața procurorilor,…

- In dupa amiaza zilei de 15 octombrie 2019, polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie de 20 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla intr-un apartament din Alba Iulia, a fost agresata de concubinul sau. Polițiștii deplasați la fața locului au aplicat formularul…

- Infractiunile au avut la inceputul lunii septembrie in cele doua orase, iar dosarul a fost inregistrat la Judecatoria Sebes in 30 septembrie 2019. La momentul identificarii suspectilor, politistii au inceput cercetarile fata de trei tineri de 16, 18 si 23 de ani, care au fost suprinsi in plin fapt incercand…

- Politistii din Alba Iulia au organizat in noaptea de sambata spre duminica o actiune ce viza depistarea in trafic a persoanelor care conduc autovehicule fiind sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive.