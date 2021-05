Cum a fost împodobit Chișinăul de Paști Primaria Chișinau a efectuat lucrarile de amenajate a orașului pentru sarbatoarea de Paști. In Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului" au fost instalate oua pascale, figurine de ingeri, iepurași, flori, lumanari, dar și alte decorațiuni. Decorațiunile și-au aprinde luminile in seara de vineri, 30 aprilie, odata cu conectarea iluminatului public stradal. In acest an nu s-au alocat bani pentru decorațiuni noi, fiind instalate ornamentele din anii precedenți. Decorațiunile pascale vor fi stranse dupa Paștele Blajinilor. Fii la curent cu toate știrile din Moldova… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

