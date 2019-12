Cum a fost găsită o femeie care a căzut într-o fântână din Borăscu

Pompierii gorjeni au intervenit, marți, in comuna Borascu, pentru salvarea unei femei care a cazut intr-o fantana. In momentul cand au sosit echipajele ISU, batrana de 84 de ani a fost gasita constienta, agațata de o galeata coborata in puț de un vecin, care i-a auzit țipetele. „Un vecin care i-a auzit strigatele disperate de ajutor a apelat numarul unic pentru apeluri de urgența 112 și ne-a cerut ajutorul. Imediat, la fața locului și-au inceput deplasarea catre locul cu pricina un echipaj din cadrul Secției de Pompieri Turceni, un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Hunedoara au salvat, luni, o vaca, in localitatea Bulzeștii de Sus, dupa ce a cazut intr-o fantana la o adancime de trei metri, intervenind cu un echipament special de ridicare greutati si o autospeciala mixta. Proprietarii animalului au incercat sa il scoata, dar nu au reusit…

- Un accident de circulație, soldat cu o victima, a avut loc astazi, in jurul orei 14:40, in localitatea Mociu. Din primele informații, un șofer in varsta de 36 de ani, care circula dinspre Cluj inspre Mociu, nu ar fi adaptat viteza la condiițile de drum, a patruns pe sensul opus și a intrat in coliziune…

- Pompierii fagarașeni au fost solicitați, marți dimineața, in localitatea brașoveana Șona, dupa ce o persoana necunoscuta a aruncat ulei alimenar folosit intr-o fantana publica. UDPATE „Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Voila- Postul de Poliție Mandra s-au sesizat din oficiu relativ la savarșirea…

- In urma cu puțin timp, un cetațean in varsta de 66 ani care se afla la pescuit pe raul Jiu intr-o zona de pe raza comunei Balteni, satul Vladuleni, a apelat numarul unic pentru apeluri de urgența 112 semnaland faptul ca a fost surprins de apele raului și a ramas blocat pe niște pietre in mijlocul raului.…

- O femeie in varsta de 58 de ani, din comuna botoșaneana Hlipiceni, a fost salvata duminica dimineața de pompieri, dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de 17 metri, scrie Mediafax.Potrivit ISU Botoșani, pompierii au fost chemați sa ajute o femeie de 58 de ani din comuna Hlipiceni care a cazut…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, au fost solicitați azi noapte, in jurul orei 22.10, sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din satul Odobasca, comuna Cotesti. La fața locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apa și spuma si…