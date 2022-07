Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 58 de ani a fost gasit impuscat cu propria arma de vanatoare, in masina personala, parcata la marginea unei paduri din Timis. Acesta lasase un bilet de adio familiei care imediat a alertat autoritatile, In noaptea de luni spre marti, barbatul de 58 de ani, din Buzias, a scris un bilet…

- In ediția din aceasta seara, in casa Mireasa Capriciile - Iubirii, tensiunile au aparut, asta dupa ce doamna Mioara și Sabrina au pornit cateva discuții aprinse din cauza curațeniei. Acest aspect a inflamat nervii celor doua concurente.

- Cucu de la „Survivor Romania” și componentul trupei „Noaptea Tarziu”, a povestit recent despre un episod mai puțin știut din viața lui. Colegii acestuia de trupa, Emi și Cuza au participat impreuna la „Asia Express”, unde au ajuns in finala. In urma cu ceva timp, Cucu s-a confruntat cu depresia.„Intrasem…

- Roxana Dobrițoiu e „singura și disponibila” și vrea ca toata lumea sa știe acest lucru. Au trecut doua luni de cand s-a desparțit de fostul iubit, iar de data aceasta susține ca separarea este definitiva. Acum, vedeta face eforturi sa arate cat mai bine pentru urmatorul barbat din viața ei.

- Astazi se petrece Luna Plina in zodia Sagetator, un eveniment astrologic care reprezinta apogeul unor situații din viața noastra. Este momentul sa culegem niște roade a ceea ce am sadit in urma cu jumatate de an. Insa trebuie sa avem grija pentru ca Luna Plina este in careu cu Neptun din Pești și poate…

- Noul sezon al reality show-ului Insula iubirii vine și cu povești de viața dureroase. Cerasela a marturisit ca și acum se confrunta cu sechelele unei copilarii marcate de lipsa mamei și a tatalui din viața ei.

- Evacuații din combinatul Azovstal au facut primele marturii despre inceperea unui „ nou capitol” din viața, dupa ce au scapat din „iadul” de la Mariupol.Oameni cu aspect epuizat, inclusiv copii mici și pensionari incarcați cu genți, au coborat din autobuzele care au oprit intr-o parcare din sud-estul…

- Invierea, ca mesaj mantuitor al iubirii, nu trebuie sa dispara din viata noastra daca vrem ca omenirea sa nu moara in pacatele ei, afirma Mitropolitul Olteniei, Irineu, in Pastorala de Paste, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…