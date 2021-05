Stiri pe aceeasi tema

- Campania de informare și promovare a vaccinarii impotriva Covid – 19 trebuie adaptata la nivelul realitaților din mediul rural. In plus, e necesar un efor colectiv, in care adepții vaccinarii sa-i duca și pe cei din jurul lor, sa fie imunizați, considera vicepremierul Dan Barna. In opinia vicepremierului,…

- Declarații contradictorii privind Slujba de Inviere. Premierul Florin Cițu a afirmat intr-un interviu televizat ca Slujba de Inviere va fi oficiata cu credincioșii in aer liber. Purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu a reacționat imediat și a spus ca oamenii vor putea asista la slujba de…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare medicul militar Valeriu Gheorghita a declarat, marti, ca omenirea se afla intr-o "cursa contra-cronometru" cu virusul SARS-CoV-2, care are capacitatea de a suferi mutatii care ii cresc contagiozitatea, agresivitatea, dar care ii confera "o rezistenta partiala…

- Morții de COVID vor putea fi ingropați creștinește, imbracați și cu slujba in biserica. Regulile la inmormantare in cazul bolnavilor COVID-19 se vor schimba in perioada urmatoare, inainte de Paste, a anuntat șeful Secretariatul de stat pentru culte, duminica, la Antena 3. Mai exact, pacientul COVID…

- Președintele PMP cere autoritaților sa lase deschise bisericile de Paște, pentru ca a încuia biserica reprezinta „un act inadmisibil” și ar însemna sa ne întoarcem cu 50 de ani în urma, „când crucea cu limba pe cerul gurii era singurul semn permis în…

- Calatorim mai mult, intram in contact cu animale purtatoare de virusuri noi și uitam sa monitorizam atent bolile sau virusurile care ar putea conduce in viitor la ce traim astazi, noteaza playtech.ro Vaccinare etapa a III-a. Pasii pe care trebuie sa-i urmati pentru a va inscrie pe plaforma Specialiști…

- Anunțul a fost facut vineri de premierul Boiko Borisov, la o zi dupa decizii similare anunțate de Danemarca, Islanda si Norvegia.”Am dispus oprirea vaccinarilor cu AstraZeneca pana cand Agentia Europeana a Medicamentelor (EMA) elimina orice dubiu privind inocuitatea sa”, a precizat șeful Guvernului…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca evoluția pandemiei de COVID-19 este ingrijoratoare, dar nu are in vedere un lockdown de Paște. Dupa intalnirea cu miniștrii sanatații și educației, Klaus Iohannis a spus ca planuiește sa restricționeze circulația…