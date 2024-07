Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere avertizarile meteorologice privind inregistrarea de temperaturi ridicate (cod roșu), emise de Administrația Naționala de Meteorologie pentru județul Olt, Direcția Administrarea Strazilor și Iluminatului Public Slatina a instituit restricții temporare de circulație pe drumurile publice…

- In contextul avertizarii emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pina la data de 4 iulie 2024, pe teritoriul Republicii Moldova se va menține vremea caniculara In acest context, IGSU indeamna cetațenii sa evite expunerea indelungata la razele solare in special in orele amiezii. {{755396}}Cei mai…

- Fiecare copil este un dar de la Dumnezeu și educația micuțului reprezinta o investiție inestimabila. Inca de la naștere, cand copiii au nevoie de protecție și li se aleg niște nume aceștia iși contureaza din ce in ce mai mult personalitatea, cresc și se dezvolta in funcție de mediul in care traiesc.…

- DNA a confirmat marți ca efectueaza cercetari la Poliția Locala Sector 1 din București intr-o cauza penala care vizeaza infracțiuni de corupție. Ancheta vizeaza șefi ai poliției locale, acuzați ca au luat mite pentru autorizații de funcționare ale unor terase din sectorul 1, conform surselor Digi 24.

- REȚINUT PENTRU 24 DE ORE DE CATRE POLIȚIȘTI Prins in flagrant delict de polițiști in timp ce incerca sa sustraga bunuri dintr-o societate comerciala din municipiul Ramnicu Valcea In fapt, la data de 5 mai a.c., polițiștii au fost sesizați, prin apel SNUAU 112 despre faptul ca, persoane necunoscute ar…

- La data de 04 mai 2024, in jurul orei 09:00, un barbat de 72 ani, din municipiul Hunedoara, a fost depistat in trafic de catre polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Republicii din municipiul Hunedoara, care in urma testarii…