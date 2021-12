Stiri pe aceeasi tema

- Denise Rifai a devenit una dintre cele mai apreciate prezentatoare din Romania dupa succesul emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai”, difuzata la Kanal D. Dincolo de cariera, vedeta se mandrește cu familia sa, acum s-au aflat detalii despre fratele ei, cel caruia chiar ea i-a ales numele. Denise…

- Vestea morții Antoniei, fetița de patru ani ucisa și incendiata de tatal vitreg, a picat ca un trasnet pentru toata lumea. Crima a ingrozit tot Aradul, dar și toata Romania, iar in fața catedralei Podogoria s-a facut un adevarat loc de reculegere pentru micuța.

- Lumea teatrului plange o mare personalitate, care s-a stins din viața la numai 53 de ani, rapusa fiind de virusul COVID-19. Despre cine este vorba, mai exact. Lovitura grea pentru Romania. Directoarea teatrului sucevean a murit de COVID la 53 de ani Doliu in teatrul din Suceava. Carmen Veronica Steiciuc…

- Vica Blochina le transmite celor care o critica sa iși vada de viața lor, pentru ca ea are planuri. Fosta prezentatoare de la Pro TV ae 46 de ano și nu se mai ascunde. ”Pe mine nu ma intereseaza ce zice lumea! Daca te distrezi, toata lumea te judeca și te vorbește. Oricine ar vrea sa aiba o viața…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii considera situatia pandemiei din Romania ca fiind una devastatoare. In acelasi timp, autoritatile de la Bucuresti au hotarat ca nu este cazul sa ia masuri mai dure pentru oprirea raspandirii virusului desi recunosc ca suntem in situatie de dezastru. Expertii in sanatate…

- Vrem ca toata lumea care primește salariu in Romania sa plateasca o contribuție mai mica, a spus, luni, premierul interimar Florin Cițu, intrebat fiind despre propunerea lui Dan Vilceanu de scadere a contribuțiilor de sanatate. Cițu a adaugat ca sunt mai multe variante prin care costul acestor contribuții…

- Gheorghe Turda și Constantin Enceanu sunt ambii doi interpreți de muzica populara extrem de indragiți in Romania. Deși impartașesc aceeași pasiune pentru folclor, cei doi și-au adresat in ultima vreme replici taioase.

- Florin Citu: Cand ma duc la Bucuresti, voi cere o discutie cu toate partidele despre independenta energetica a Romaniei. ”Am vrut sa am o discutie aici despre cateva proiecte importante pentru zona, dar si pentru Romania, despre ceea ce am prezentat acum o saptamana ca un obiectiv pe care trebuie sa…