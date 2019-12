Cum a fost desființată Securitatea de Ion Iliescu Au trecut 30 de ani de la evenimentele din decembrie 1989 și tot atația ani de la desființarea Securitatii. Insa, ceea ce se știe mai puțin este modul a fost desființata Securitatea și cine a fost artizanul acestei mișcari.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Revoluția romana din 1989 este data ca exemplu de ”revoluție confiscata” intr-un articol semnat de Adam Lebar și publicat in Financial Times. Potrivit autorului, protestatarii din zilele noastre din Hong Kong, Iran, Liban sau Irak ar trebui sa nu uite ca regimurile doborate de furia populara se metamorfozeaza…

- Roxana Wring, despre care CNSAS a aratat in cererea de trimitere in judecata ca a dat note la Securitate despre cetațeni straini, a scris ca "nu am colaborat cu Securitatea ca poliție politica și nu am susținut regimul comunist". Fosta șefa a USR București a mai scris ca "am fost convinsa…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu A fost generat din nou un scandal uriaș. In urma cu cateva zile. Cand sute de oameni s-au calcat in picoare pentru a se prezenta la așa-numitul proces al Revoluției. Convocați fiind de catre judecatori intr-un spațiu impropriu. Erau raniții evenimentelor din decembrie 1989…

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a deschis un proces la Curtea de Apel Bucuresti, in care solicita judecatorilor sa constate calitatea de colaborator al Securitatii in cazul Roxanei Wring, fost lider al USR Bucuresti.STIRIPESURSE.RO a publicat in exclusivitate…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis pe data de 6 noiembrie sa admita cererea CNSAS de constatare a faptului ca Florina Claudia Prisecaru, secretar general adjunct in Ministerul Finantelor Publice, a fost colaborator al Securitatii. In varsta de 50 de ani, Prisecaru este angajata la MFP din 1993, iar…

- Primarul general Gabriela Firea a afirmat, miercuri seara, dupa ce CNSAS a cerut Curtii de Apel Bucuresti sa constate calitatea de colaborator al Securitatii in cazul consilierului general USR Roxanei Wring, ca ”rusine este prea putin spus”. ”Cuum?? Nu creed!! USR-istii de frunte au colaborat cu Securitarea???”,…

- "Roxana Wring nu mai este de astazi membru USR. Partidul nostru are criterii clare la admiterea membrilor și nu accepta foști colaboratori ai Securitații. La inscrierea in partid și candidatura la alegerile locale, Roxana Wring a dat o declarație pe proprie raspundere in care a susținut ca…

- Traian Basescu s-a dezlanțuit in direct la Realitatea TV. Fostul președinte a tinut sa-i dea replica vicepresedintelui ALDE, Ovidiu Silaghi, afirmand ca actualul candidat la presedintie sustinut de ALDE și Pro Romania, independentul Mircea Diaconu, era executantul lui Iulian Vlad, fostul sef al Securitatii,…