Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 24 octombrie, 23 de localitați nemțene au o rata de infectare mai mare de 6 la mie, doua dintre acestea depașind 14 la mie, cea mai mare incidența de la debutul pandemiei: Alexandru cel Bun – 14,41 și Margineni 14,34. Cu 57 de cazuri noi inregistrate, din 129 pe total județ, municipiul Piatra-Neamț…

- Un barbat de 52 de ani, din judetul Bistrita-Nasaud, judecat pentru ultraj fiindca ar fi ranit un mascat, in timpul unei perchezitii, a fost declarat nevinovat de Judecatoria Beclean, sentinta putand fi atacata cu apel.

- Astazi, 9 octombrie, s-a ajuns la 2.163 de persoane confirmate cu covid, in ultimele 14 zile, in județul Neamț (fața de 2.029 ieri). Numai in ultimele 24 de ore au fost testate pozitiv 255 de persoane, astfel ca incidența a urcat și este astazi de 3,82 cazuri la mie. Raman aceleași cinci localitați…

- Petre Apostol Echipa de handbal feminin Activ Prahova Ploiesti isi incepe asaltul spre revenirea in Liga Nationala, duminica, in Sala „Olimpia”, cand va primi replica unei alte formatii retrogradate in sezonul trecut, CSM Galati, partida contand pentru prima etapa a Diviziei A, Seria A. Meciul este…

- O femeie in varsta de 71 de ani a fost salvata de ponpierii pietreni, marti, 24 august, de pe acoperisul unui balcon al unui bloc din Piatra Neamt. „Prin apel la 112, in aceasta dimineața, pompierii au fost inștiințati despre faptul ca o persoana a ramas blocata pe acoperișul unui balcon (intre etajul…

- Un barbat de 83 de ani a murit, luni seara, dupa ce mașina pe care o conducea a lovit un alt autoturism, in care se aflau patru persoane. Accidentul s-a produs pe un drum județean din Neamț. Accidentul rutier s-a produs pe DJ 208 G, in județul Neamț. Din primele cercetari facute de…

- Iranul susține ca va raspunde impotriva oricarei amenințari la adresa securitații sale, in contextul in care Teheranul este acuzat ca s-a aflat in spatele atacului asupra petrolierului la bordul caruia au murit un roman și un britanic, vineri, relateaza Reuters.