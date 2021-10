Cum a fost declarat nevinovat un român acuzat de furt prin metoda „îmbrăţişării” Un barbat de 44 de ani din Piatra Neamt, specializat in furturi prin metoda „imbratisarii” si aflat in inchisoare pentru alte fapte, a fost declarat nevinovat intr-un dosar in care a fost trimis in judecata fiind acuzat ca a furat 480 de lei prin metoda „imbratisarii”. Potrivit rechizitoriului, dosarul penal in acest caz a fost deschis in 1 noiembrie 2018, cand un barbat din Piatra-Neamt a reclamat ca un barbat pe care nu il cunoaste l-a imbratisat ca si cum l-ar cunoaste si i-a luat din buzunarul de la spate al pantalonilor suma de 480 de lei dupa care a fugit. Victima le-a declarat politistilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Un barbat de 44 de ani din Piatra Neamt, specializat in furturi prin metoda „imbratisarii" si aflat in inchisoare pentru alte fapte, a fost declarat nevinovat intr-un dosar in care a fost trimis in judecata fiind acuzat ca a furat 480 de lei prin metoda „imbratisarii".

