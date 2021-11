Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții zilei de astazi, 7 noiembrie 2021, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent in mijlocul credincioșilor din parohia Sebeș II, comunitate pastorita de catre parintele Eugen Moldovan, consilier administrativ-bisericesc in cadrul Arhiepiscopiei Alba Iuliei. IPS Irineu,…

- Școala veche din comuna Horodnic de Sus construita in anul 1888 va fi reabilitata și consolidata de catre administrația locala. Primarul Valentin Luța a declarat ca proiectul de reabilitare a școlii a fost despus spre finanțare la Administrația Fondului de Mediu alaturi de un alt proiect ce vizeaza…

- Arhiepiscopul Ciprian al Buzaului și Vrancei a sfințit duminica biserica „Adormirea Maicii Domnului” din comuna vranceana Popești, care a fost construita in 1817 de boierul Nastase Caraiman, conform basilica.ro Sfințirea a avut loc la capatul a zece ani de lucrari de consolidare și restaurare.…

Revista National Geographic a publicat un articol despre doua puncte de atracție turistica, din apropierea Turzii. Toata lumea a auzit de Cheile Turzii. Sunt frumoase, spectaculoase, un adevarat rai...

- Biserica de lemn „Sfinții Voievozi” din Granicești, cunoscuta și ca Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, este un lacaș de cult ortodox construit in anul 1758 in satul sucevean Granicești. Edificiul religios se afla localizat in cimitirul satului, in apropiere de drumul european E85…

- Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului a vizitat duminica biserica ridicata pe Transfagarașan in ultimul an și jumatate, lacaș de cult aflat la cota 1000 și care aparține Schitului „Sfantul Pantelimon”. Ierarhul a sfințit paraclisul amenajat la subsolul lacașului de cult. In prezent,…

- O biserica din lemn este construita pe teritoriul Ministerului Apararii. Lacașul sfant va avea hramul "Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfant" și va cinsti memoria ostașilor cazuți la datorie.

- Biserica ortodoxa Sfantul Nicolae din New York, construita in proximitatea locului atentatelor din 11 septembrie 2001, este aproape finalizata. La implinirea a 20 de ani de la tragicul eveniment, lacasul de cult a fost iluminat in memoria celor 3000 de persoane care si-au pierdut viata in timpul…