- Virusul variolei maimuței a fost diagnosticat și in țara noastra. Avem deja primele doua cazuri confirmate cu testele de laborator. Primul caz a fost confirmat ieri. Este vorba despre un barbat in varsta de 26 de ani din București. Potrivit Ministerului Sanatații, boala debutase in urma cu patru…

- Transportul aerian de pasageri a trecut de 3 milioane in primul trimestru al anului, cele mai mari cifre inregistrandu-se pe aeroporturile Henri Coanda din Bucuresti si Avram Iancu din Cluj-Napoca.

- In actualul context geo-politic și avand in vedere pandemia Covid-19, care a afectat grav transportul aerian, directorii aeroporturilor din Romania și-au dau intalnire la București la Adunarea Generala a Asociației Aeroporturilor din Romania. Evenimentul, ajuns la ediția 30, care se desfașoara…

- Suntem in plin val de scumpiri record la alimente, iar prețurile continua sa ne surprinda pe zi ce trece. Cireșele sunt din import, iar cei care le vand supun ca prețurile ridicate sunt justificate deoarece in Spania, Grecia, Turcia, ar fi fost frig sau ar fi nins, iar producția este una mica. Au aparut…

- Guvernul Romaniei a adoptat, in sedinta de miercuri, un act normativ care prevede masuri mai eficiente privind consolidarea seismica a cladirilor, inclusiv a cladirilor publice, cu finantare nerambursabila si integrala. "Romania este printre primele tari din Europa si printre primele zece la nivel mondial…

- Proiectul pilot pentru achiziția primelor trenuri pe hidrogen din Romania a fost avizat in Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Transporturilor, a anunțat secretarul de stat Irinel Scrioșteanu. Trenurile vor circula la intervale de 30 de minunte intre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni și din…

- București, 18 aprilie 2022: Pandemia a schimbat topul beneficiilor extrasalariale pe care le ofera angajatorii. O parte dintre ele, odata populare, au fost inlocuite de altele care sunt mai ușor de acordat, indiferent de locul de unde angajații iși desfașoara activitatea, ținand cont ca o buna parte…