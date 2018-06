Cum a fost BAC-ul pentru Bordea

Stiri pe aceeasi tema

- Raluka ne surprinde la inceput de saptamana cu o piesa noua ce debordeaza de energie, “ritmata și perfecta pentru vremea de afara”, așa cum susține chiar artista. “Sunt foarte entuziasmata de rezultatul final și sper sa placa publicului la fel de mult cum imi place și mie”, a declarat Raluka despre…

- Gwen Stefani e o zeița dar nu s-ar fi așteptat niciodata ca fosta iubita a lui Blake Shelton, actualul sau iubit, sa o venereze. In timpul emisiunii lui Jimmy Kimmel, cantareața a dezvaluit ca fosta iubitului sau are chipul lui Gwen tencuit pe un perete intreg. Vorbind despre muzica, asta e de ințeles,…

- In timpul unui interviu cu designerul sau de interior, Axel Vervoordt, Kanye West parea ingandurat cu privire la ceva. Cum discuția a decurs foarte natural intre cei doi, la un moment dat artistul a inceput sa vorbeasca despre cartea de filozofie la care lucreaza și al carei nume va fi “Break the simulation”.…

- Party people, vești bune de la echipa Afterhills! Avem Promo Party AFTERHILLS la București, pe 27 aprilie, la World Trade Plaza. Vini Vici vin pentru prima data in București, inainte de a reveni pe scena festivalului, la ediția #dreamers2018 de la Iași. Tot vineri, pe 27 aprilie, la București ii mai…

- Nu conteaza unde ești acum, vara se apropie tot mai mult și trebuie sa-ți pregatești playlist-ul. Iar cum Claptone e cunoscut ca și dj-ul care știe exact cum sa porneasca un party, ți-a pregatit piesa perfecta pentru o vara hot, hot, hot. Piesa “Under the moon” are tot ce ai nevoie pentru acesta vara,…

- Presa zvonea de cateva luni ca cei doi vor pune capat relației, dar și pare ca Liam Payne și Cheryl au vrut sa le inchida definitiv. Cuplul și-a facut bagajele și a plecat din lumea mondena direct intr-o vacanța romantica și exotica. Cei doi au postat pe Twitter și Instagram ca-și vor lua niște timp...…

- Taylor Swift s-a intors la radacini …pentru, erm…o singura seara. Artista a pus in scena o apariție surpriza la cafeneaua Bluebird din Nashville, Tennesee, localul in care a fost descoperita prin anul 2000. In momentul in care a urcat pe scena, clienții prezenți in cafenea au ramas cu gura cascata și…