Stiri pe aceeasi tema

- Ușa de protocol a Primariei Cluj-Napoca a fost aprinsa sambata seara, in jurul orei 20.00, de un barbat care a folosit o sticla cu benzina.Ușa a fost aprinsa pe exterior. Un barbat trecut de prima tinerețe a fost filmat in timp ce da foc ușii Primariei, dinspre strada Moților, iar apoi a plecat liniștit. Cazul…

- Ovidiu Cimpean, director de Dezvoltare al Primariei Cluj-Napoca a fost numit secretar de stat in Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. De asemenea, Adrian Raulea, director de programe la Zona Metropolitana Cluj a fost numit secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene.

- Patronul unei sali de sport din Cluj-Napoca le ofera angajaților suprapoderali din Primaria Cluj-Napoca un abonamente gratuite, cu antrenor, daca Emil Boc doneaza oamenilor saraci sporul de obezitate de 15% pe care il platește angajaților Primariei.Consilierii locali au votat joi, 7 iulie, acordarea…

- Consilierii locali clujeni au votat joi, 7 iulie, acordarea de sporuri de 15% din salariul de baza funcționarilor din Primaria Cluj-Napoca pentru condiții de munca „vatamatoare”. In aceasta „categorie” este inclus și stresul profesional provocat de munca de la birou, hipertensiunea sau obezitatea. Hotararea…

- Vizita anunțata a ministrului rus de externe Serghei Lavrov in Serbia a provocat un adevarat razboi diplomatico-informatic. Dupa cum presa sarba dezvaluie, de cateva saptamani, s-au facut planuri foarte periculoase de ambele parți, cu Serbia in centru. Rusia incerca sa gaseasca vreo modalitate prin…

- Un barbat din Galati a fost retinut de politisti dupa ce si-a agresat concubina in fata unui bloc din localitate, informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, la sediul Sectiei 3 Politie Galati s-a prezentat o femeie, din municipiul Galati, care a sesizat…

- Barbatul a fost prins in timp ce intra in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Stanca, din județul Botoșani, și intenționa sa plece spre Franța. Rusul era dat in urmarire prin Interpol la Moscova.