- Daca esti pasionat de jocuri de noroc si in special de pacanale sau de slots machine ai auzit de RTP si l-ai vazut amintit pe site-urile cu jocuri de noroc, in cazinourile on-line. Ce este cu acest RTP? RTP vine de la Return to Players si se poate traduce printr-o serie de plati pe care […] Articolul…

- Deși un numar relativ mare de localitați din județul Covasna dispun de rețele de canalizare, mulți oameni continua, totuși, sa foloseasca fose septice, in ciuda faptului ca legea impune racordarea la rețea. Intr-un comunicat de presa transmis catre Mesagerul de Covasna se menționeaza ca societatea Gospodarie…

- Gospodarie Comunala SA Sfantu Gheorghe anunța ca, in urmatoarele saptamani, va efectua lucrari pe strada Pava de Sus din orașul Covasna, unde va fi pusa la punct rețeaua de canalizare. Potrivit coordonatorului centrului regional Covasna, Bicskei Lorand, conducta de canalizare in lungime de 1,3 km este…

- Cea de-a 8-a ediție a pulzArt va da un nou impuls orașului Sfantu Gheorghe inca dinaintea inceperii festivalului, prin diverse evenimente comunitare și instalații interactive care vor avea loc in spațiul public intre 7 și 16 octombrie. #SEPSI are acum un design festiv, iar celor care se vor plimba prin…

- Lucrarile efectuate de Gospodarie Comunala SA, de inlocuire a conductelor de apa din municipiul Targu Secuiesc, vechi de 50-60 de ani, da rezultate, numarul defecțiunilor la țevile de apa scazand considerabil, in ultimii aproape 3 ani. Pap Lajos, coordonatorul centrului regional Gospodarie Comunala…

- „Inchideti stirile care sunt negative, inchideti tot ce influenteaza negativ sistemul nervos, deschideti muzica pe toate canalele si veti fi fericiti’ – este indemnul neurochirurgului Alexandru Vlad Ciurea, care spune ca muzica ne influenteaza total, face parte din fiinta noastra. Declaratia medicului…

- Creșterea semnificativa a prețurilor și un executant care nu și-a respectat obligațiile contractuale sunt factorii care au ingreunat procesul de dezvoltare a rețelei de apa și canalizare din Intorsura Buzaului. Din fericire, insa, exista și vești bune. Directorul Gospodarie Comunala SA, Kozsokar Attila,…