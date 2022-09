Stiri pe aceeasi tema

- Somajul german a crescut dupa ce mai multi refugiati din razboiul din Ucraina s-au alaturat fortei de munca in cea mai mare economie a Europei. Numarul somerilor a crescut cu 28.000 in august, ridicand rata somajului la 5,5%.

- Carmen Tanase are un program foarte incarcat insa nu se plange. Iși dorește sa iși continue cariera pana in momentul in care nu va mai putea deloc. Actrița se imparte intre teatru și seriale, dar și animalele pe care le are. In prezent, Carmen Tanase are un rol in serialul „Clanul”, ce va fi difuzat…

- Pompierii militari nasaudeni au intervenit azi noapte, incepand cu ora 03.00, la un incendiu izbucnit la o casa de locuit din localitatea Taure. Nu au fost inregistrate victime. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, incendiul a izbucnit la o bucatarie de vara alipita și s-a extins la acoperișul casei, construit…

- Sorana Cirstea a absentat 15 zile de la antrenamente, din cauza infectarii cu COVID-19. In aceste momente, jucatoarea de tenis se reface pentru a putea participa la Competiția US Open 2022, dar și pentru participarea la competiția pregatitoare de calibru WTA 1000 de la Cincinnati.

- Pompieri au intervenit luni, 1 august, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata in parcul Alexandru Ioan Cuza, cunoscut și ca parcul IOR, din sectorul 3 al Capitalei, transmite ISU București.UPDATE ora 16.00. ISU București a anunțat ca focul a fost lichidat, dupa o intervenție de aproximativ…

- Angajatorii din Uniunea Europeana ar putea fi obligați sa ofere zile libere angajaților in zilele de canicula. Propunerea vine dupa ce zeci de decese au fost raportate la locul de munca in timpul valului de canicula de pe continent.

- Cu vocea deteriorata, solistul Pearl Jam, Eddie Vedder, nu a putut asigura concertul pe care grupul urma sa-l sustina, miercuri seara, la Viena, Austria. Formatia, care a evoluat duminica la Paris, la festivalul Lollapalooza, a invocat intr-un mesaj catre fani „caldura” care a cuprins capitala in timpul…

- Ford Focus este, in continuare, unul dintre cele mai populare modele ale constructorului american, in special pe piața europeana. Insa, din cauza problemelor de aprovizionare ca urmare a razboiului din Ucraina, producția lui Focus va fi redusa semnificativ in vara acestui an. Potrivit unei analize realizate…