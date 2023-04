Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi informații din dosarele secrete ale Pentagonului, devenite publice. Astfel, Pentagonul ar fi știut de inca patru baloane chinezești de spionaj, in afara de cel doborat la inceputul anului.

- Purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat, luni, ca exista o tendinta generala de a invinovati Rusia pentru orice, atunci cand a fost intrebat daca este posibil ca Moscova sa se afle in spatele aparitiei recente a unor documente clasificate care se refera in special la invazia…

- Crearea unui magazin online in zilele noastre a devenit o necesitatea pentru majoritatea firmelor care vand produse. Inainte orice firma care dorea sa vanda un produs iși deschidea un magazin fizic, astazi pentru a te adresa unui public larg și pentru a face mai multe vanzari ne deschidem un magazin…

- SUA au șters de la distanța datele sensibile de software ale dronei MQ-9 care s-a prabușit in Marea Neagra, pentru a impiedica Rusia sa colecteze informații secrete, spun doi oficiali americani citați de CNN.

- Americanii de la Ford continua campania de promovare a viitorului SUV electric, dezvoltat pe platforma MEB de la Volkswagen. Debutul este programat pentru data de 21 martie. Dupa o serie de imagini, care nu tradau foarte multe informații, acum a venit momentul sa vedem un teaser video cu viitorul model.…

- Forțele Aeriene au nevoie de cat mai mulți tineri. O campanie se deruleaza in prezent prin toata țara. In cautare de tineri care sa se inroleze in armata, Forțele Aeriene au inceput o campanie de promovare in randul elevilor. Militarii au inceput in Chișineu Criș, unde le-au explicat tinerilor ce inseamna…

- Fortele Navale Romane vor desfasura in perioada 14 - 16 martie, in judetul Neamt, o campanie de promovare a carierei militare, informeaza un comunicat de presa al Statul Major al Fortelor Navale, potrivit Agerpres.Reprezentantii institutiei se vor intalni cu aproximativ 3.000 elevi nemteni, carora…

- Paza de Coasta a SUA a declarat miercuri ca monitorizeaza o nava rusa in apropierea insulelor Hawaii. De asemenea, aceștia au spus ca se coordoneaza cu Pentagonul și ofera actualizari ale navei. Nava este monitorizeaza de cateva saptamani, scrie Business Insider. Fii la curent cu cele mai…